Des taximen agressent un chauffeur Kareem devant les forces de l'ordre…

Selon des témoins de la scène, le chauffeur Kareem a même été passé à tabac par les taximen et ce devant l’indifférence des agents de police présents sur les lieux. N’oublions pas non plus qu’ils ont entravé la circulation sur le boulevard pour exécuter leur plan…