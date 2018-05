Saad Abid rencontre Iniesta et Messi pour appuyer la candidature du Maroc

Le Maroc, terre de football, est engagé afin d’accueillir la coupe du Monde de la FIFA 2026. Cette action symbolise le début d’une nouvelle ère pour le Maroc et son engagement dans les secteurs des sports, de la jeunesse, et du développement durable, ainsi que dans la coopération panafricaine.

Elle contribuera assurément à laisser un héritage significatif, pouvant servir de modèle à d’autres nations africaines qui aspirent à organiser de grandes compétitions.

Pour accompagner cet élan, Saad Abid a voulu tester l’engouement national quant à la candidature du Maroc, en créant le hashtag #Maymkench2026. Ce projet consistait à rassembler au moins 2026 voix en faveur de la candidature du Maroc. Pari réussi, puisque l’influenceur marocain a pu fédérer plus de 2026 soutiens autour de cette ambition com- mune. Et le pari ne s’arrête pas là ! Saad Abid s’est également lancé le défi incroyable d’aller à la rencontre de 26 célébrités, dans 26 pays différents, et ce, en 26 jours, afin de récolter des soutiens internationaux pour cette candidature exceptionnelle.

Ce voyage a pour but de réunir autour de cette candidature l’ensemble des marocains ainsi que l’opinion internationale, en offrant un nouveau souffle à notre pays. Le peuple, les célébrités, ainsi que les sportifs internationaux que Saad Abid tentera de rencontrer via son périple mondial, seront les animateurs de cette action.

Par ailleurs, et en parallèle à cette aventure, Saad Abid, fervent défenseur de l’environne- ment, calculera l’ensemble des émissions CO2 générées par ses déplacements, ceci afin de planter le nombre d’arbres nécessaires pour l’obtention d’un bilan carbone neutre.

Cette démarche écologique se fera avec la participation de plusieurs jeunes marocains, afin de les sensibiliser au développement durable.

Afin de partager son aventure, une vidéo sera produite quotidiennement par Saad Abid, relatant ses péripéties autour du monde.

Pour conclure, cette candidature est un vecteur d’unité nationale et d’optimisme sans égal, d’où l’envergure du concept #Maymkench2026, dont la force est dans sa capacité à rassembler toute une nation autour d’un but commun.

LNT avec Cdp