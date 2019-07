PARTAGER Les propos misogynes d’un journaliste de Radio Mars…

Dans son émission quotidienne sur Radio Mars, Adil Omari, très connu pour ses déclarations tapageuses et parfois même insultantes, a réagi au commentaire d’une internaute sur son live Facebook avec des commentaires d’un sexisme répugnant, déclarant que la place des femmes « est dans la cuisine » ou « devant une émission de Choumicha » et qu’elles ne devraient pas se mêler du football. Si certains de ses « fidèles », à travers leur approbation de ses déclarations et leur soutien, ont montré qu’ils appartenaient à cette même engeance détestable, qui ne devrait plus avoir sa place dans le Maroc moderne, la majorité des internautes marocains ont réagi avec l’indignation due face à de tels propos.

Et M. Omari, visiblement très imbu de lui-même et fier de ses positions, s’est même permis une « explication » de ses déclarations, justifiant que l’internaute en question avait souhaité la défaite de l’équipe nationale… On se demande ce qui est le pire, entre son incapacité à faire la différence entre une critique personnelle et une insulte à la moitié de la population du pays, et le fait qu’on le laisse disposer d’une plateforme diffusant à large échelle ses messages pleins de haine et de bêtise…