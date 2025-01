Dans une vidéo devenue virale, l’influenceur anglais Mr Humble, connu pour son amour pour le Maroc et ses traditions, a annoncé sa conversion à l’Islam. Partageant ce moment important avec ses abonnés, il a évoqué son admiration pour la culture marocaine et la spiritualité qui l’a inspiré. Une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions et félicitations en ligne.