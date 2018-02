PARTAGER Des Marrakchis qui apprécient peu le parkour…

Le collectif de parkour « Storror » qui était parti à la conquête des toits de Marrakech il y a un peu plus d’un an maintenant, pour filmer une vidéo de leur sauts et cascades endiablés, vient de mettre en ligne des images plutôt cocasses où quelques Marrakchis tentaient de mettre fin à leur course effrénée !