L'ONCF encore dans ses oeuvres…

Ces voyageurs ne décolèrent pas et pour cause, leur train s’est arrêté au beau milieu de nulle part, à 7km de Casablanca, et ils ont été obligés de revenir à pieds jusqu’à la gare pour se faire rembourser leurs billets et protester contre cette situation. À leur grande surprise, personne n’est à l’écoute…