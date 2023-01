Il y a quelques jours, Salva Kiir, le Président sud-soudanais a été filmé en train de s’uriner dessus lors d’une sortie officielle.

On apprend que depuis, le Président sud-soudanais a lancé une traque contre des journalistes, et que six d’entre eux ont été arrêtés. On leur reproche d’avoir diffusé des images publiques sur lesquelles le Président n’est pas beau à voir.