Vidéo: l’Ambassadeur des Pays-Bas au Maroc chante «Zine Li Aatak Allah» !

Le jeudi 2 mai 2023 à Rabat, le représentant diplomatique des Pays-Bas a suscité l’étonnement lors des célébrations de la fête nationale de son pays. M. Jeroen Roodenburg a pris la parole pour aborder les thèmes de la tolérance et de la coexistence pacifique dans un contexte mondial marqué par des crises et des tensions préoccupantes en Ukraine et au Moyen-Orient. Il a profité ensuite de l’occasion pour chanter dans un arabe presque parfait la célèbre chanson marocaine «Zine Li Aatak Allah» !