Vidéo: l’affaire du vol en direct sur l’émission de Momo sur Hit Radio n’aurait été qu’un leurre…

L’affaire a fait énormément de bruit ce weekend sur les réseaux sociaux. Un auditeur se serait fait voler son téléphone alors qu’il était en direct sur les ondes de Hit Radio pour l’émission de Momo. L’animateur lui a par la suite promis de lui offrir un nouveau smartphone pour le remercier de sa fidélité au programme et compenser sa mauvaise fortune, chose qui l’a faite le lendemain de l’émission en l’invitant au studio.

Ce lundi, la Brigade Nationale de la Police Judiciaire a joué les troubles-fêtes, en annonçant qu’après une enquête approfondie, l’affaire n’aurait été qu’une sombre mise en scène. Voici le communiqué de la BNPJ:

La Brigade Judiciaire de la Police Judiciaire à Casablanca a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, le weekend dernier, afin d’identifier tous les impliqués dans la fabrication d’un crime fictif, la diffusion de fausses nouvelles portant atteinte au sentiment de sécurité des citoyens par le biais des systèmes informatiques, et l’outrage à une institution organisée en fournissant de fausses informations.

Les autorités de sécurité de Casablanca ont réagi sérieusement à un appel téléphonique reçu d’une station de radio privée, qui parlait d’un prétendu vol et d’une prétendue inaction des autorités de sécurité. Elles ont traité l’appel comme un signalement d’un crime réel, et ont ouvert une enquête judiciaire pour arrêter les suspects et déterminer les responsabilités légales nécessaires.

Les enquêtes menées en coordination avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire ont révélé que l’appelant avait usurpé une fausse identité, et avait inventé une histoire de vol fictive avec la participation d’une autre personne, sans consulter aucune autorité de sécurité. Il a également utilisé le téléphone dans le but de promouvoir ses propres intérêts personnels et d’augmenter l’audience de la radio mentionnée.

Les investigations en cours ont permis d’arrêter le deuxième participant à ces actes criminels, qui portent atteinte au sentiment de sécurité et à la tranquillité publique, et il s’est avéré qu’il avait déjà commis plusieurs autres fraudes similaires selon le même mode opératoire criminel.

La Brigade Judiciaire de la Police Judiciaire poursuit ses recherches dans cette affaire sous la supervision du parquet, et des expertises numériques précises sont actuellement en cours pour vérifier la possibilité d’incitation ou de coordination préalable entre les suspects et l’équipe du programme qui a reçu cet appel, ce qui comporte des éléments matériels et moraux constitutifs de plusieurs infractions pénalement sanctionnées.