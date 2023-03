Vidéo : Inclusion financière, Othman Benjelloun reçoit la Reine Máxima des Pays-Bas

Le président du Groupe Bank Of Africa, Othman Benjelloun, a reçu SM la Reine Máxima de Hollande en tant que mandataire spéciale du Secrétaire Général des Nations-Unions en charge de l’inclusion financière pour le développement. Les échanges ont porté sur l’expérience de Bank of Africa au Maroc et en Afrique dans le domaine de l’inclusion financière. M. Brahim Benjelloun Touimi, administrateur-directeur général de Bank of Africa, nous apporte dans cet interview plus de détails sur l’événement.