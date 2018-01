PARTAGER Vidéo : Impressionnantes tornades d’eau sur les côtes marocaines

Le week-end est pluvieux et venteux au Maroc et les éléments se déchainent. En témoignent les impressionnantes tornades d’eau filmées par un concitoyen à Rabat au quartier l’Océan ce samedi. Les autorités appellent les personnes vivant en bord de mer ou propriétaires de commerces à la plus grande vigilance.

Pour rappel, une grande vague de froid touche le Maroc ce week-end avec des pluies ou averses pouvant être localement fortes et parfois orageuses sur les reliefs de l’Atlas, le Saiss, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, les plaines à l’ouest de l’Atlas, les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre et l’ouest du Rif. Ainsi que des chutes de neige localement abondantes à des hauteurs dépassant 1.000 m sur le haut et le moyen Atlas, le Rif, ainsi que sur l’Anti-Atas et les hauts plateaux orientaux et les plateaux de phosphate et d’Oulmès.

LNT