Vidéo: Gérard Piqué en guest chez Ilyass El Malki !

Dans une vidéo qui fait sensation, on voit Gérard Piqué arriver chez le streameur Ilyass El Malki pour une session en live. De passage au Maroc, l’ancien défenseur du Barça avait assisté plus tôt à la rencontre entre le Difaâ d’El Jadida et le Maghreb de Fès, avant de se rendre chez son ami. Son arrivée est marquée par un accueil chaleureux de la famille d’Ilyass, qui lui réserve une réception festive. Entre sourires, accolades et échanges conviviaux, Piqué monte ensuite rejoindre le setup du stream pour un live qui promet d’être mémorable.