PARTAGER La folle course poursuite d’un camion en cavale par des gendarmes…

Cette vidéo prise par les éléments de la gendarmerie nationale alors qu’ils étaient en pleine course poursuite est très vite devenue virale. Et pour cause, le dialogue hilarant entre un gendarme téméraire voulant à tout pris arrêter le camion en fuite et son collège beaucoup plus timoré.