Dans une vidéo marquante, on aperçoit des Marocains se mobiliser avec courage et solidarité pour aider les victimes des récentes intempéries en Espagne. Ils participent activement aux opérations de secours, épaulant les équipes locales dans les zones les plus touchées. On les voit distribuer des vivres, dégager des débris, et offrir un soutien aux sinistrés, témoignant de l’entraide qui dépasse les frontières.