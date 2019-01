PARTAGER Un bus prend feu en plein Boulevard d’Anfa à Casablanca…

Mardi 15 janvier 2019, vers 13H40, un nouvel incendie s’est déclaré à bord d’un véhicule M’dina bus, en plein boulevard d’Anfa. L’intervention des pompiers a heureusement été très rapide, et bien qu’il n’y ait jamais eu de blessés à déplorer, on est en droit de se poser des questions sur l’état de ces véhicules, ainsi que sur leur entretien et suivi technique…