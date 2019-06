PARTAGER Les autorités détruisent le souk anarchique de Bourgogne…

Les bulldozers ont enfin fait triompher la loi à Bourgogne. En effet, comme on le voit sur cette vidéo filmée au niveau du boulevard Mohamed Meknassi qui se retrouvait condamné par les charrettes et les ferrachas des vendeurs ambulants, l’ordre et le bon sens sont de retour au souk de Bourgogne.