Aujourd’hui, des incidents regrettables ont éclaté lors du déplacement de l’équipe espoir de l’AS FAR à Hoceima, où des supporters du CR Hoceima ont attaqué les jeunes joueurs et leur staff. Cette situation a gravement mis en danger leur sécurité, soulevant des inquiétudes sur la violence entourant les compétitions sportives. Des appels à des sanctions fermes sont déjà demandés pour éviter de tels actes à l’avenir et garantir la sécurité des joueurs et du personnel.