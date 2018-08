PARTAGER À Sebta, un policier marocain refuse de serrer la main du Gouverneur espagnol

Juan Vivas, membre du Parti Populaire (PP) et Gouverneur du préside occupé de Sebta en visite à la frontière entre l’enclave espagnole et le territoire marocain, s’est fait ignorer en tentant de saluer un policier marocain. La vidéo est très vite devenue virale, et le président de Sebta a été critiqué quasi-unanimement pour s’être comporté de manière familière avec un policier étranger en fonction.