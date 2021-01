Le Ministre de l’Économie et des finances, M. Benchaâboun, a réuni le Comité du Marché des Capitaux, un organe certes consultatif, mais qui, par définition, met en avant ce marché très important pour le financement de l’économie, et également tout particulièrement la politique de relance élaborée par l’Etat, pour dynamiser l’économie du pays.

On se rappelle que ce Comité avait été mis en place par son prédécesseur, M. Boussaid, qui l’avait réuni pour la première fois en mars 2018.

Les membres de ce comité, restés les mêmes puisqu’ils représentent de fait les acteurs et les différentes institutions de supervision de ce marché, sont la Présidente de l’AMMC, le Directeur Général de Bank Al-Maghrib, le Président de l’ACAPS, le Directeur du Trésor et des Finances Extérieures, les Présidents Directeurs Généraux d’Attijariwafa Bank et de la BCP, le Directeur Général de la CDG, le Président du Conseil d’Administration de la Bourse, le Directeur Général de la Bourse de Casablanca, le Directeur Général de l’Office des Changes, le Président de la Fédération Marocaine des Sociétés d’assurances et de Réassurance et les Présidents des associations professionnelles du marché des capitaux (APSB, ASFIM et l’AMIC).

Rappelons également que c’est par la nouvelle loi relative à la bourse, que le CMC (Comité du Marché des Capitaux) a été institué, comme organe de concertation de la place financière marocaine où les autorités publiques et les intervenants du marché peuvent réfléchir ensemble sur les orientations stratégiques de la place.

Le CMC devait s’atteler particulièrement aux questions du développement du marché et de ses institutions, identifier les leviers adéquats pour que le marché des capitaux puisse renforcer son rôle dans le financement de l’économie et répondre ainsi aux attentes des entreprises et des ménages en termes de solutions de financement et d’investissement adaptées. Dès lors, trois groupes de travail ont été créés sur les problématiques suivantes :

« Stratégie de Développement du Marché » présidé par la Direction du Trésor,

« Dette privée », présidé par l’AMMC, dédié à la situation de ce marché et les moyens et mesures à mettre en place pour sa relance ;

« Financement des TPME et des Start-up », présidé par Bank Al Maghrib en charge des solutions de financement de cette catégorie d’entreprises, avant la crise économique actuelle conséquente à celle de la pandémie du Covid 19.

Depuis, et même avant la crise sanitaire, M. Benchaâboun a introduit dans la loi de finances 2020, des produits de financement innovants, qui devaient se concrétiser par des financements public-privés de projets d’importance pour l’économie marocaine.

Avec la crise économique héritée de la Covid 19, ces instruments de financements se sont précisés, déjà par la création de fonds spéciaux en commençant par celui destiné aux dépenses du Covid, qui a récolté plus de 35 milliards de dirhams, auquel les institutionnels marocains ont beaucoup participé.

Mais l’objectif de M. Benchaâboun est d’utiliser le marché des capitaux pour renforcer les ressources de l’Etat afin de financer la relance de l’économie, tout en rémunérant leurs investissements de façon attractive eux dont les rendements sont en perte de vitesse, du fait de la double faiblesse des rendements boursiers et de la faiblesse des taux d’intérêt.

C’est ainsi qu’est intervenue l’érection du Fonds Mohamed VI, pour l’investissement, doté de 45 milliards de dirhams dont 30 milliards financés par les institutionnels privés, compagnies d’assurances, Caisses de retraite, OPCVM.

Différents véhicules d’investissements seront proposés aux institutionnels du marché des capitaux sous la forme de fonds dédiés à des projets d’investissements publics ou privés ciblés, ou encore à la reconstitution des capitaux propres de la PME dans des secteurs choisis, et de titrisation de certaines activités.

Les priorités

La seconde réunion du comité du Comité du Marché des Capitaux s’est donc tenue le 13 janvier dernier dans un contexte bien différent où le CMC, a de nouvelles perspectives de développement. D’ailleurs, son nouveau mot d’ordre est « le marché des capitaux au service de la relance de l’économie.

Et pour clôturer, avec l’ancienne mouture de ce CMC, cette réunion a été aussi l’occasion de la restitution et la validation des recommandations issues des groupes de travail ad hoc.

Les groupes de travail en question ont été interpellés sur la nécessité de structurer leurs recommandations de façon à séparer les actions pouvant être déployées à court terme, et à même d’accompagner le plan de relance, de celles à moyen/long terme pour le développement du marché.

Il ressort de ces dernière plusieurs dispositions attendues et préconisées depuis longtemps pour un marché des capitaux plus efficient comme la mise en place d’un système de notation des entreprises, la simplification des conditions et la baisse du coût d’accès au marché, particulièrement pour les PME.

Il s’agit notamment du développement de solutions de financement innovantes s’appuyant notamment sur la titrisation, la promotion du rôle du secteur du capital investissement pour le financement en fonds propres des entreprises, la réforme du cadre régissant la société anonyme pour introduire de nouvelles catégories de valeurs mobilières et renforcer la protection des porteurs d’obligations.

Le développement de solutions de financement alternatifs à l’image du crowdfunding ainsi que l’amélioration et l’élargissement de la palette des instruments financiers pour renforcer la profondeur et la liquidité du marché, autant de défis très importants, font également partie des priorités !

Pour ce faire, une loi d’habilitation en matière de législation financière et monétaire devrait être élaborée et accompagnée de l’initiation d’une action coordonnée de communication pour consolider la confiance dans les fondamentaux du marché des capitaux et son rôle dans le financement de l’économie.

Pour assurer le suivi de ces recommandations et mettre en place un dispositif institutionnel en la matière, le Comité a décidé la création en son sein d’un comité exécutif présidé par la Direction du Trésor et des Finances Extérieures qui veillera à la mise en œuvre des orientations et des recommandations du comité.

Car, le marché des capitaux, devra se réformer à différents niveaux pour une meilleure intégration de ses produits de financement et de ses différents segments que sont le marché boursier, celui de la dette privée et la collecte de l’épargne et son utilisation par les institutionnels.

Il devrait, ainsi, jouer tous les rôles qui lui incombent ….

Afifa Dassouli

Les recommandations pour le marché de la dette privée

Pour ce qui concerne la dette privée, les recommandations du groupe de travail, que préside l’AMMC, portent notamment sur la simplification de l’accès des entreprises au marché de la dette privée tant en matière de conditions que de coûts, en élargissant par exemple la possibilité d’accès au marché à d’autres types de personnes morales que les SA et en allégeant le processus d’émission, (formalisme juridique préalable, processus d’autorisation…).

Mais aussi sur l’amélioration de la protection des obligataires, notamment en renforçant les prérogatives et responsabilités du représentant de la masse des obligataires, en mettant en place de nouveaux mécanismes sécurisants (nouvelles formes de garanties, convenants …) et en améliorant la transparence des émetteurs.

De même, en termes d’encadrement de nouveaux instruments de dette privée (Obligations échangeables en actions, Obligations remboursables en actions…) et d’amélioration de l’efficience du marché, notamment en encourageant le recours à la notation des émetteurs, en encadrant et en encourageant l’activité de market-making pour améliorer la liquidité du marché, et en renforcer la transparence du marché.

A.D

