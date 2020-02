PARTAGER Vernissage de l’exposition « La quête de soi » signée Rajae Lahlou

Sous le thème « la quête de soi », l’artiste-peintre Rajae Lahlou a présenté à Paris au Carrousel du Louvre lors de la 34e édition de l’Oriental Fashion Show, un ensemble d’œuvres issues de sa production récente. Une occasion d’observer les techniques appliquées sur ses œuvres.

Autodidacte et créative, elle nous propose, à travers ses tableaux, une immersion dans un monde imaginaire pris dans une tension entre le bien et le mal. Les tableaux de Rajae Lahlou entrelacent les choix de l’Homme et les conséquences de ses actions.

Ce qu’elle peint, très souvent, c’est la quête de soi et du bonheur éternel. Elle questionne en permanence la place de l’être humain, de la nature et de l’animal dans un monde qui devient de plus en plus chaotique. Ses œuvres sont juste magnifiques et saisissantes. En les regardant en face, il est facile d’être ébloui par la puissance des harmonies de couleurs. Les tableaux de Rajae Lahlou sont pailletés de messages à interpréter.

La 34e édition de l’Oriental Fashion Show a été une occasion pour Rajae Lahlou de recevoir le prix de L’UNESCO Paris, des mains de l’ambassadeur du Maroc près de l’Unesco, M. Samir Addahre.

Cette exposition a permis aux amateurs de l’art contemporain de connaître les travaux de cette artiste-peintre et de découvrir ainsi sa touche et son univers de création.

Dans les œuvres de Rajae Lahlou, les couleurs sont prédominantes. Elles jaillissent de chacune de ses toiles. Le travail de notre artiste-peintre s’inscrit dans une quête acharnée et ininterrompue d’une beauté sensuelle et spirituelle, nous offrant ainsi des émotions visuelles vives, et ce, via une profonde diversité de combinaisons de couleurs. Pour Rajae Lahlou, peindre est un moyen efficace pour (re)donner de la couleur aux rapports humains, aux émotions refoulées, et à la relation de l’Homme à la nature. Elle s’inspire et s’enrichit de tout ce qui l’entoure, de ce qu’elle voit et vit, et de ce qu’elle ressent pour les exprimer et les refléter dans ses créations artistiques.

