A l’occasion du 18 février, journée nationale de la sécurité routière, Vivo Energy Maroc, poursuit le déploiement d’un large dispositif de sensibilisation à la sécurité routière dans le cadre de son initiative citoyenne #CodeWahed.

En partenariat avec NARSA, ce roadshow cible tous les usagers de la route, particuliers ou professionnels, conducteurs de voitures, de camions ou de motos dans 100 stations-service Shell à travers le Royaume.

Au programme : des actions de sensibilisation à travers des jeux interactifs autour du thème, la distribution d’accessoires de sécurité offerts et la vérification des dispositifs de sécurité des véhicules. La campagne s’étend aux réseaux sociaux à travers la diffusion de plusieurs messages et contenus interactifs autour de la thématique de la sécurité routière.

« La journée nationale de la sécurité routière coïncide cette année avec un événement historique pour VEM qui est la célébration du 100e anniversaire de la marque Shell au Maroc. Cette double-occasion confirme la volonté de promouvoir une meilleure culture pour la sécurité routière comme une composante fondamentale de notre engagement citoyen à VEM. Notre initiative#CodeWahed est un effort qui s’inscrit dans le long terme pour une sensibilisation continue pour une plus grande responsabilité individuelle et collective sur la route », explique Hind Mejjati Alami, directrice Com et RSE de VEM.

« VEM déploie chaque année des actions pour sensibiliser, éduquer et conseiller aux meilleures pratiques à même de renforcer l’émergence d’une forte culture sécurité dans notre pays, à l’instar de ce qu’elle réalise en interne. Cette année représente un nouveau jalon pour #CodeWahed puisqu’elle couvre100 stations-service, permettant ainsi de toucher le plus grand nombre », selon Salwa Benslimane, directrice Marketing à VEM.

« #CODEWAHED est une approche complète pour approcher le comportement des différents usagers de la route. Déployée sur le terrain et sur le digital et usant de moyens pédagogiques variés, l’opération permet d’agir concrètement sur le comportement dans l’espace routier. Avec notre partenaire Vivo Energy Maroc, nous sommes fiers d’apporter notre soutien à cette initiative agissant pour l’intérêt général », a déclaré Benacer Boulaajoul, DG de NARSA.

H.Z

