Vandalisme sportif : Arrestation de 10 personnes à Salé

La brigade anti-gang relevant du service provincial de la police judiciaire de Salé a arrêté, samedi matin, dix personnes, dont six mineurs, pour leur implication présumée dans l’échange de violence lié au vandalisme sportif et les jets de pierre mortels.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les suspects relevant d’une fraction de supporters de l’Association sportive de Salé avaient échangé la violence et des jets de pierre, tard le soir du vendredi au quartier « Rahma » de Salé, avec d’autres supporters de la fraction de l’AS FAR, causant la blessure entraînant la mort d’une personne de la fraction rivale.

La dépouille du défunt a été déposée à la morgue de l’hôpital provincial pour autopsie médicale, afin de déterminer la nature de la blessure et les causes du décès, alors que les recherches et investigations effectuées ont mené à l’identification des auteurs et complices de ces actes de violence et à l’arrestation de dix d’entre eux, précise le communiqué. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les actes criminels reprochés à chacun de ces mis en cause, a conclu la DGSN.

LNT avec MAP