PARTAGER La valorisation des Kasbah au Maroc au coeur d’un forum en Malaisie

Dans le cadre de la participation du Maroc au 9e Forum Urbain Mondial, qui se tient du 7 au 13 février 2018 à Kuala Lumpur (Malaisie), le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a organisé, samedi 10 février au stand du Maroc un Side Event, sous le thème «Valorisation Durable des Ksour et Kasbah du Maroc», présidée par Mme Fatna El Khiel, secrétaire d’Etat chargée de l’Habitat. La présentation de l’expérience marocaine en la matière a fait l’objet des interventions de BARKA Bouazza, Directeur National du Programme de Valorisation Durable des Ksour et Kasbah du Maroc (PVD2K), SEKKAL Abdessamad, Président du Conseil régional de Rabat-Salé- Kénitra, ainsi que RADOINE Hassan, Directeur de l’École d’architecture, de planning et de design, au sein de l’université Polytechnique Mohammed VI.

Ce programme conçu pour la période 2015-2019, vise à enclencher un cercle vertueux favorisant l’appropriation par les acteurs locaux de la valorisation durable de l’habitat en terre et du patrimoine des ksour et kasbah. Les retombées socio-économiques sur les populations locales attendues de ce programme en constituent un atout principal. Le PVD2K vise également la mise en place d’une stratégie d’intervention dans ces tissus anciens à l’horizon 2025, à même de permettre la réintégration de ce patrimoine dans le contexte général du développement territorial local.

Sur 4000 unités que compte la Royaume, 3/4 sont inhabités et en état de dégradations avancée. Quant au millier restant, il compte environ 250 000 habitations et abrite près d’un million d’habitants. Outre, ces tissus patrimoniaux souffrent de dégradation du cadre bâti et de l’espace vivrier, de la carence en infrastructures et en équipements de base, ainsi que de la précarité des conditions socio- économiques de la population.

L’intégration du patrimoine dans l’aménagement des espaces de vie est, en effet un sujet d’actualité au cœur de l’implémentation du Nouvel Agenda Urbain adopté à Quito (Equador) en 2016.

LNT avec Cp