Vague de froid : L'Intérieur fait le point sur les mesures d'urgences

Un total de 43.896 familles dans 22 provinces ont bénéficié jusqu’à présent de l’opération de distribution de denrées alimentaires et de couvertures, et ce dans le cadre des efforts visant à désenclaver les régions ayant connu des chutes de neige et une forte baisse des températures.

Selon des données du ministère de l’Intérieur, cette opération concerne une population globale de 514.000 personnes dans 1.205 douars relevant de 169 communes.

Les différents services du ministère de l’Intérieur se sont mobilisés, en coordination avec l’ensemble des ministères, des départements concernés et des acteurs locaux, pour prendre les mesures d’urgence nécessaires à travers la mobilisation de tous les moyens logistiques et ressources humaines en vue d’apporter assistance et aider les citoyens à faire face aux effets négatifs de la vague de froid et des chutes de neige, ajoute le ministère.

La même source souligne également la mise en œuvre du plan national global visant à réduire les effets de la vague de froid et alléger son impact sur les habitants, précisant que ce plan est mis en place chaque année depuis 2009 par le ministère de l’Intérieur, et ce conformément à une approche participative impliquant l’ensemble des intervenants locaux.

Ce Plan prévoit une batterie de mesures anticipatives, dont l’activation d’un centre de commandement et de veille au niveau du ministère de l’Intérieur et des comités provinciaux de veille et de suivi.

Sur ordre de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, il a été procédé à l’installation de deux hôpitaux militaires de campagne dans les provinces de Chichaoua (Commune rurale de Lallaaziza) et Tinghir (Commune rurale d’Amsmrir), outre un hôpital mobile relevant du ministère de la Santé dans la province de Midelt (Cercle d’Imlchil), précise-t-on.

Dans le même contexte, 660 médecins, plus de 1.950 infirmiers et près de 43 hôpitaux du ministère de la Santé ont été mobilisés ainsi que neuf unités médicales mobiles et plus de 400 ambulances.

En outre, 371 caravanes médicales ont été programmées au profit de plus de 207.000 personnes, outre la mobilisation d’hélicoptères spéciaux pour évacuer les cas urgents ou acheminer les aides alimentaires aux zones enclavées.

Dans ce sens, 11 opérations de secours médical par le biais d’hélicoptères appartenant à la Gendarmerie Royale et au ministère de la Santé ont eu lieu, alors que 13 familles nomades, bloquées par la neige dans la province de Tinghir, ont reçu des aides alimentaires à travers un hélicoptère de la Gendarmerie Royale.

Sur 3.742 femmes enceintes recensées, 373 en phase d’accouchement ont été prises en charge jusqu’à présent dans des centres hospitaliers ou dans des maternités. Dans le même cadre, des Maisons des étudiants (Dar Talib et Dar Taliba), internats, hôpitaux, centres médicaux et orphelinats ont été approvisionnés en couvertures.

Selon la même source, 10 routes nationales, 18 régionales et 46 provinciales ont été ouvertes, alors que plus de 158 douars ont été désenclavés tout en assurant l’accès à plus de 191 d’autres.

Il a été procédé aussi à la mobilisation de plus de 729 engins de déneigement et à l’équipement d’abris contre la neige pour les usagers de la route en cas de besoin.

Par ailleurs, 1.075 douars ont été connectés au réseau téléphonique cellulaire, alors que les autorités dans 106 douars ont été équipées de téléphones satellitaires.

La même source souligne que « les services et les autorités concernés demeurent mobilisés pour intervenir en vue d’alléger les effets de la vague de froid sur les populations et d’apporter toutes les formes de soutien et d’assistance pour faire face à d’éventuels dégâts consécutifs aux mauvaises conditions météorologiques ».

LNT avec Map