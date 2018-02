PARTAGER Vague de froid : L’Intérieur fait le bilan des mesures d’aide aux populations

En vue d’apporter aide aux populations des régions ayant connu une forte baisse des températures et d’intenses chutes de neige, et de désenclaver ces régions, les services du ministère de l’Intérieur, l’ensemble des départements gouvernementaux et les services concernés (Forces Armées Royales, Gendarmerie Royale, Forces auxiliaires et protection civile), se sont mobilisés afin de prendre les mesures nécessaires, à travers la mobilisation de l’ensemble des moyens logistiques et humains pour apporter aide aux citoyens et atténuer les effets de la vague de froid et des chutes de neige exceptionnelles qu’ont connues plusieurs préfectures et provinces du Royaume, indique jeudi un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Dans ce cadre, le Centre de veille et de coordination au niveau du ministère de l’Intérieur, en coordination avec les comités de suivi et de veille provinciaux, s’est employé à évaluer en continue la situation sur le terrain, fournir des données actualisées, prendre les mesures proactives et préventives nécessaires et coordonner les opérations d’intervention des différentes parties dans l’objectif d’atténuer les effets des perturbations météorologiques sur la population, souligne la même source.

Ainsi et dans le cadre des aides humanitaires apportées, un total de 65.632 familles représentant près de 370.000 personnes ont bénéficié de denrées alimentaires et de couvertures, précise le communiqué.

S’agissant du désenclavement des régions affectées, la même source fait état de la réouverture de toutes les routes classées sur 5.880 KM et celles non classées sur 1.100 KM, et du désenclavement de l’ensemble des douars isolés au nombre de 526 douars.

Pour ce qui est des prestations médicales, un total de 34.825 personnes ont bénéficié des services des hôpitaux de campagne, dont 25.902 bénéficiaires sont originaires des provinces de Chichaoua et Tinghir et 8.923 de Midelt, a précisé la même source, ajoutant que 403.352 services de santé ont été rendus aux habitants des régions concernées, à travers l’organisation de 2.879 visites médicales assurées par les unités médicales mobiles, et de 83 caravanes médicales.

Concernant le suivi de l’état de santé des femmes enceintes, un total de 3.742 femmes enceintes ont été recensées, dont 391 en phase d’accouchement ont été prises en charge, de même que 7.123 personnes sans-abris.

S’agissant des opérations de sauvetage et de secours héliportés, la même source fait état de 54 interventions menées par la Gendarmerie Royale, les Forces Armées Royales et le ministère de la Santé, avec pour objectif l’évacuation des cas urgents et la distribution des denrées alimentaires aux populations de certaines régions enclavées, en particulier les zones des nomades.

Le communiqué ajoute en outre que 29.380 agriculteurs ont bénéficié de 93.186 quintaux de fourrage subventionné, alors que les services du ministère de l’Agriculture ont entamé l’exécution d’un programme d’appui supplémentaire d’environ 569.666 quintaux profitant aux 22 provinces recensées.

LNT avec MAP