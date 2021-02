La direction régionale de la santé (DRS) Fès-Meknès a démenti, dimanche, des informations publiées sur les réseaux sociaux faisant état du décès de deux personnes âgées des suites de leur vaccination contre la Covid19.

La DRS a assuré que cette information est ‘’fausse’’ et que les bénéficiaires du vaccin contre la Covid19, toutes catégories confondues, sont en ‘’bonne santé’’.

‘’Les cadres du système de pharmacovigilance des vaccins assurent l’accompagnement de l’opération de vaccination et n’ont relevé aucun symptôme inquiétant, à l’exception d’effets secondaires légers (rougeur, léger gonflement à l’endroit de l’injection, fièvre légère)’’, indique la direction dans un communiqué.

Et de souligner que comme tout médicament ou produit médical, le vaccin contre la Covid19 peut engendrer des effets secondaires légers chez certaines personnes.

Tout en dénonçant ces agissements et mettant en garde contre tout ce qui est de nature à entraver les efforts du pays et de tous les intervenants dans la lutte contre la pandémie de la Covid 19, la DRS exhorte les citoyens à respecter les mesures préventives et de précaution nécessaires et adhérer de manière responsable à cette étape décisive.

LNT avec MAP

