PARTAGER USMBA : Lancement du Prix des « meilleurs enseignants chercheurs » pour 2018

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès vient de lancer l’édition 2018 du Prix des ‘’meilleurs enseignants chercheurs’’. Ce prix est destiné à récompenser les enseignants chercheurs qui ont accompli les meilleures activités de recherche entre 2014 et 2017 (période d’accréditation des laboratoires).

Cette distinction sera accordée aux enseignants chercheurs les plus remarqués et distingués dans trois champs disciplinaires, en l’occurrence ‘’Sciences et Techniques’’, ‘’Sciences humaines et sociales’’ et ‘’sciences juridiques, économiques et sociales (SJES)’’. Les dossiers de candidature seront examinés par un comité d’experts.

Notons que l’USMBA dispose de quelque 90 laboratoires de recherche répartis sur 4 grands domaines de recherche : ‘’sciences et techniques’’, ‘’sciences médicales’’, ‘’lettres et sciences humaines’’ et ‘’économie, droit et gestion’’. Ces mêmes domaines sont répartis sur 12 axes de recherche.

LNT avec Map