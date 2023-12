La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Zahra Mansouri, a annoncé à Rabat que son département travaille activement à revoir la politique urbaine nationale en établissant les fondations d’une planification urbaine stratégique et durable. Cette initiative vise à accompagner la croissance urbaine et économique significative que connaît le Maroc.

La ministre a également souligné que son ministère examine de nouvelles approches en matière de planification urbaine. Cette démarche a été évoquée lors du lancement de la 5ème édition du Festival Florilège culturel, sous le thème « La ville de demain, de la cité vertueuse à la ville intelligente », où la ministre s’est exprimée par le biais du secrétaire général du ministère, Youssef Hosni.

Mme El Mansouri a insisté sur l’adoption de plans intégrant les principes du développement durable, de renforcement des capacités d’adaptation aux transformations économiques, sociales et environnementales, ainsi que du développement technologique. Le ministère vise également à créer des espaces de vie sécurisés qui répondent aux besoins des citoyens, tout en rationalisant l’utilisation des ressources pour apporter une nouvelle dimension politique à l’équité territoriale et sociale du Royaume.

Dans le cadre des objectifs de développement durable et du nouvel agenda urbain, le ministère s’engage dans des approches renouvelables telles que les éco-quartiers, les éco-villes et l’agriculture urbaine. Il cherche également à renforcer les moyens disponibles pour la rénovation urbaine.

La ministre a souligné l’importance du renforcement et du développement du système urbain, affirmant que les villes jouent un rôle clé dans la production, l’échange, le leadership et l’autorité, contribuant ainsi à la dynamique de développement. Le défi actuel réside dans la capacité à réorienter le système de planification territoriale pour améliorer le système urbain national, élaborer une vision globale et créer des mécanismes efficaces pour une planification intelligente des villes et une gestion efficace des territoires.

Mme El Mansouri a insisté sur la nécessité d’adopter des étapes stratégiques pour soutenir les métropoles en tant que moteurs de développement dans le contexte de la mondialisation, renforcer le rôle des villes intermédiaires, améliorer la fonctionnalité des petites villes et consolider leurs équipements et services. Ces étapes stratégiques visent également à renforcer la gouvernance territoriale et à favoriser la transition vers des villes plus intégrées sur le plan économique et social, tout en étant résilientes face au changement climatique.

Le Festival « Florilège culturel », organisé par l’Association Ribat Al-Fath pour le développement durable en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, se distingue par des conférences et des tables rondes réunissant penseurs, experts et spécialistes pour discuter de sujets cruciaux tels que le bien-être des citoyens, les comportements éthiques, les politiques de protection de l’environnement, les programmes de lutte contre la pauvreté et les initiatives de participation citoyenne. Les organisateurs aspirent à contribuer aux débats sur la création des villes du futur, conjuguant les concepts de la cité idéale et les prérequis de la ville intelligente.

LNT avec Map

Partagez cet article :