Urban Sport : Lancement des NTC et NRC à Casablanca

“BD MOROCCO” est le distributeur exclusif de la marque Nike pour l’Afrique, dont le siège est basé à Casablanca. En plus de l’équipementier américain, la société distribue et manage d’autres marques majeures en exclusivité, comme Tommy Hilfiger, Jordan, Converse, Umbro et, en concept store, la marque préférée des «sneakerheads», Urban Jungle. “Passage Fitness”, quant à lui, est une salle fitness premium installée à Anfa Place shopping center.

Les deux parties viennent de signer un partenariat afin de développer des concepts de pratique du sport différents, à savoir le NTC (Nike Training Club) et le NRC (Nike Running Club). «C’est une technique qui a fait ses preuves dans le monde entier, avec beaucoup de succès et de bons résultats auprès des sportifs. Ce lancement, auprès de notre partenaire Passage Fitness, est une opportunité pour tous nos clients qui attendaient ce moment avec impatience», précise Nicolas Vidal, General Manager de BD Morocco. «Pour Passage Fitness, c’est une nouvelle offre de pointe, conçue par Nike, le leader mondial, qui vient étoffer le large éventail de prestations proposé à nos adhérents», ajoute Mohamed Bahida, Président de Passage Fitness. Concrètement, Nike ambitionne, à travers ses deux concepts, d’accompagner les fans de la marque dans leurs entraînements et les motiver à pratiquer le sport.

Cet accompagnement permet aux pratiquants du sport de profiter des meilleures formations en matière de courses et d’entraînements. Avec une accessibilité permanente, ces programmes d’entrainement seront également déployés en évènements collectifs au sein du club, avec une fréquence régulière. A ce titre, le premier rassemblement a été tenu le week-end dernier avec succès. Ce premier NTC a connu la participation de près de 100 athlètes, invités par Nike et le club de sport Passage Fitness. Après la course à pieds NRC (Nike Runing Club), qui s’est déroulée sur une distance de 5 km, sur la Corniche de Casablanca, les participants se sont retrouvés au club, pour un NTC de 45 min. Le groupe d’athlètes a été encadré par des «coachs» de haut niveau, ayant insufflé à la fois discipline, motivation et bonne ambiance, pour le grand bonheur des athlètes. Après les séquences «Fit», des instants «Fun» ont été également partagés autour d’un buffet sportif, hydraté par Oshee, la marque d’eau préférée des sportifs.

H.Z