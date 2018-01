PARTAGER Université Citoyenne : « Les Citoyens » et HEM partenaires pour un cycle spécial Enseignants

Le mouvement associatif « Les Citoyens » a procédé, lundi 22 janvier à Casablanca, à la signature d’un partenariat avec la Fondation HEM pour l’organisation d’un cycle spécial Enseignants de l’Université Citoyenne.

Dans ce sillage, 9 séminaires gratuits et certifiants sont proposés à tous les enseignants et acteurs éducatifs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 26 janvier 2018.

« Avec les Citoyens, nous avons pour ambition d’aider la société civile en démontrant qu’il est possible de progresser en ce qui concerne des thématiques de créations de valeurs, à travers la modélisation, la compréhension et la démultiplication d’expériences qui ont fait leurs preuves un peu partout dans le monde », a déclaré Ghita Lahlou, Présidente du mouvement Les Citoyens.

Dans le détail, le concept de l’Université Citoyenne est mis à la disposition des enseignants pour la première fois. Cette orientation particulière répond à l’ambition du mouvement associatif de permettre aux jeunes de s’intégrer dans la société, et de permettre à l’école, via les enseignants, de jouer pleinement son rôle de transmission de valeurs citoyennes, et cultiver des savoir-être et des savoir-faire devenus indispensables face aux grands enjeux sociétaux d’aujourd’hui.

Par ailleurs, le mouvement associatif multiplie les prises de contact directes avec les enseignants et différents acteurs éducatifs dans une démarche proactive afin de les inciter à prendre part au cycle de formations.

« Aujourd’hui nous signons un partenariat académique avec la Fondation HEM, et notre volonté est de le démultiplier en l’élargissant à d’autres écoles, d’autres institutions, qu’elles soient ONG, médias, associations ou autres. L’objectif est de détecter des émergences, les modéliser, les placer en phase pilote afin de prouver qu’elles peuvent être pérennisées et dupliquées, et enfin les généraliser localement, régionalement ou nationalement », a ajouté Ghita Lahlou.

Pour ce premier cycle dédié aux enseignants du secondaire, le Mouvement Les Citoyens et la Fondation HEM offriront l’opportunité à tout enseignant intéressé de participer à titre gracieux à une série de 9 séminaires.

Des personnalités et experts, professeurs, psychothérapeutes, coachs en développement personnel et professionnel, ainsi que de nombreux acteurs de la société civile y aborderont 3 thèmes pluridisciplinaires variés: « l’école au cœur du modèle social », « bonnes pratiques pédagogiques » et « développement personnel de l’enseignant ».

Les séminaires auront pour but de traiter de problématiques soulevées au quotidien par les enseignants et d’y apporter des solutions innovantes. Ils visent à enrichir et approfondir leurs connaissances mais aussi à leur apporter des outils efficaces et ciblés lors d’une formation de courte durée.

En fin de cycle, tout enseignant ayant suivi au moins 80% de l’ensemble des conférences, soit au moins 7 sur 9, sera gratifié d’un certificat d’auditeur délivré par l’Université Citoyenne spéciale Enseignants.

Notons que « Les Citoyens » est un mouvement associatif indépendant et non partisan qui a vocation à proposer des solutions innovantes et à fédérer la société civile autour de la notion du Mieux Vivre Ensemble.

LNT avec Cp