Union Bank (Nigeria) et le groupe Attijariwafa bank ont signé un accord de partenariat pour soutenir la stratégie de développement panafricain des deux institutions financières.

Attijariwafa bank, banque commerciale multinationale de premier plan basée au Maroc avec plus de 5 835 agences réparties sur 26 pays dans le monde, notamment en Afrique, en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient et en Asie, offrira aux clients de Union Bank basés au Nigeria un accès à son dispositif commercial dans ses pays de présence et vice-versa.

Union Bank, l’une des plus anciennes institutions financières du Nigeria, cherche à étendre sa portée au-delà de ses frontières à travers ce partenariat commercial avec le groupe Attijariwafa bank.

Union Bank et le groupe Attijariwafa bank développeront de nouvelles opportunités commerciales conjointes, au bénéfice de leurs clients respectifs, visant à soutenir les corridors de trade finance et d’investissement entre le Nigéria et l’ensemble des pays de présence du groupe Attijariwafa bank.

S’exprimant lors de la cérémonie officielle, M. Mudassir Amray, Directeur Général d’Union Bank, a déclaré : « Cet accord de partenariat reflète les perspectives de croissance que nous projetons pour Union Bank en tant qu’institution ainsi que les opportunités de création de valeur que nous proposons à nos clients nigérians en Afrique et au-delà. Grâce à ce partenariat avec le groupe Attijariwafa bank, nous pouvons fournir un soutien renforcé à nos entreprises clientes à la recherche d’une croissance à l’international et vice-versa. Nous avons l’intention d’accélérer les transactions transfrontalières qui ouvriront la voie à un succès à long terme, en tirant parti du solide réseau bancaire d’Attijariwafa bank en Afrique. »

Commentant également ce partenariat, M. Ismail Douiri, Directeur Général Délégué en charge du Pôle Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées chez Attijariwafa bank, a déclaré qu’ «en tant que banques de référence dans nos marchés respectifs, Union Bank et le groupe Attijariwafa bank s’engagent à accompagner la croissance des économies africaines à travers le soutien des échanges et investissements intra-africains, et la promotion d’un développement durable et inclusif», puis de souligner que « ce partenariat est bâti sur une complémentarité des géographies et des expertises de chacune des institutions ».

A son tour, M. Youssef Rouissi, Directeur Général Délégué en charge du pôle Corporate & Investment Banking a rappelé que « ce partenariat permettra d’apporter un accompagnement de terrain aux investisseurs nigérians dans nos pays de présence, et d’ouvrir réciproquement de nouvelles opportunités au Nigéria pour les investisseurs et opérateurs du Maroc et de l’ensemble des pays de présence du groupe Attijariwafa bank en Afrique, grâce à la prise en charge locale de Union Bank. »

