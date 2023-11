L’association Yerma Gnaoua organise, du 25 novembre au 15 décembre, une tournée de sensibilisation des artistes Gnaoua dans quatre régions du Maroc, en vue d’améliorer leurs conditions de travail et célébration leurs parcours. Prendront part à ces rencontres, qui concerneront les villes de Zagora (25 novembre), Agadir (1er décembre), Tanger (8 décembre) et Meknès (15 décembre), des représentants du Bureau marocain du droit d’auteur et droits voisins et de la Caisse nationale de sécurité sociale, dans le cadre d’ateliers d’échanges et d’information dont l’objectif est de sensibiliser les artistes Gnaoua à l’évolution des modalités qui encadrent le travail des artistes (obtention de la carte d’artiste, inscription à la couverture sociale, droits d’auteur et préservation du patrimoine), précise l’association dans un communiqué.

L’association saisit également l’occasion de cette tournée pour continuer à œuvrer à la préservation du patrimoine gnaoui, inscrit sur la liste du Patrimoine immatériel de l’Unesco depuis décembre 2019, note le communiqué, ajoutant que chaque étape sera marquée par une célébration de l’art Gnaoua, sous la forme d’une lila dans la plus pure tradition, en hommage aux grands maîtres de chaque région.

Depuis sa création en 2009, l’association Yerma Gnaoua œuvre activement pour la sauvegarde et la promotion de l’art et de la culture Gnaoua, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale à travers diverses initiatives, souligne la même source, rappelant que, dans ce cadre, l’association a édité l’anthologie musicale des Gnaoua en 2014, initié le dossier de demande d’inscription de l’art Gnaoua à l’Unesco avec le ministère de la Culture, et prend part chaque année activement à l’organisation du Festival Gnaoua et Musiques du Monde qui se déroule à Essaouira. A travers cette nouvelle initiative, conclut le communiqué, l’association œuvre pour accompagner les artistes Gnaoua pour mieux comprendre l’évolution du statut de travailleur artistique et culturel au Maroc et les différents avantages économiques et sociaux auxquels ils ont désormais accès, et accomplir les différentes démarches administratives pour en profiter.

LNT avec CdP

