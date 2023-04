La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 10 au 14 avril sur une petite hausse, son indice phare, le MASI, gagnant 0,09% à 10.470,49 points (pts).

Le MASI 20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a avancé également de 0,09% à 840,48 points, tandis que le MASI ESG, indice de référence Environnement, Social et Gouvernance, a laissé 0,13% à 792,28 points.

S’agissant du MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, il a baissé de 0,54 %, à 848,09 pts.

Sur le front des valeurs, 11 indices sectoriels ont clôturé la semaine en bonne mine, 10 indices en territoire négatif et deux sont restés stables.

Le secteur des boissons a signé la meilleure performance de la semaine (+6,06%), devant celui des loisirs et hôtels (+4,58%) et de celui de l’agroalimentaire (+3,31%).

A l’inverse, l’indice ingénieries et biens d’équipement industriels a enregistré la plus forte baisse (-5,53%) suivi du secteur pharmacie qui a laissé 4,62% et celui de la Sylviculture et papier (-3,61%).

Au titre de cette semaine, le volume global des échanges s’est élevé à plus de 495,012 millions de dirhams (MDH), dont plus de 494,84 MDH réalisés sur le marché central (actions).

Sur le podium des valeurs les plus actives de la semaine figurent LafargeHolcim Maroc avec un volume transactionnel de près de 66,59 MDH, suivie d’Attijariwafa Bank (51,38 MDH) et de Afma (48,71 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à plus de 545 milliards de dirhams.

Côté valeurs, les meilleures performances de la semaine ont été l’œuvre de IB MAROC.COM (+8,35% à 20,50 DH), Société des boissons du Maroc (+7,80% à 2.612 MDH), Ennakl (+6,47% à 34,88 DH), Atlantasanad (+5,44% à 129 DH) et Cosumar (+5,17% à 183 MDH).

A l’opposé, les plus fortes baisses ont été accusées par STROC INDUSTRIE (-11,49% à 30,67 DH), Sanlam Maroc (-7,50% à 900 DH), Total Energies Marketing (-5,50 % à 1.238 DH), Salafin (-5,17 % à 550 DH) et Sothema (-5,11% à 1.300 DH).

