VotreChauffeur.ma et VotreColis.ma , deux start-up spécialisées dans la mobilité et la livraison du dernier kilomètre, ont annoncé aujourd’hui avoir réalisé une levée de fonds de 2,5 millions de dirhams auprès d’Afrimobility, fonds de Venture Capital du groupe Akwa, qui prend une participation dans le capital de la holding détenant les deux startups.

Cette nouvelle levée de fonds destinée à financer le développement des activités témoigne de la confiance d’Afrimobility et du groupe Akwa dans le potentiel de la société, tant dans le métier du transport de personnes que dans celui du transport de marchandise.

En effet, 2022 a consacré le retour à la croissance des activités de transport de personnes (VotreChauffeur.ma) dont le chiffre d’affaires a dépassé celui de l’année 2019, année de référence. En ce qui concerne l’activité de transport de marchandise (votrecolis.ma) elle a connu un développement soutenu via la signature de contrats avec des clients de premier plan au niveau national.

Les fonds seront utilisés pour renforcer la présence de deux marques à travers le Maroc, en élargissant leur flotte et en améliorant les outils numériques développés en interne par leurs équipes.

VotreColis.ma et VotreChauffeur.ma se sont rapidement imposés sur le marché marocain grâce à leur engagement en faveur de la qualité de service, l’innovation et de la satisfaction de leurs clients. C’est pourquoi, avec cette levée de fonds, les deux marques souhaitent continuer à offrir des services sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques de leur clientèle.

Le DG de VotreColis.ma et VotreChauffeur.ma M Zakaria AFFI, déclare : « Nous sommes très heureux de cette levée de fonds qui nous permettra de poursuivre notre développement et de renforcer notre présence sur le marché marocain. La satisfaction de nos clients est notre première motivation et nous sommes résolus à continuer à offrir des services de qualité à nos utilisateurs. »

VotreColis.ma et VotreChauffeur.ma sont deux start-up innovantes qui se sont spécialisées dans la livraison de dernier kilomètre et la mobilité, offrant des solutions rapides, fiables et abordables pour les particuliers et les entreprises. Avec leur engagement en faveur de la qualité de service et de la satisfaction de leurs clients, les deux marques sont en passe de devenir des acteurs clés du secteur de la livraison et de la mobilité au Maroc.

LNT avec CdP

