Lesieur Cristal dévoile une nouvelle identité visuelle, reflétant son désir d’innovation et son attachement à la durabilité ainsi qu’à ses liens avec l’Afrique.

Cette évolution de l’identité de Lesieur Cristal mêle ses origines marocaines avec une vision moderne, mettant en avant sa connexion avec l’Afrique à travers une interprétation graphique de sa carte, tout en préservant ses symboles historiques. Les choix de couleurs, comme le rouge rappelant ses racines marocaines et le marron symbolisant son engagement pour la Terre, renforcent cette démarche, explique-t-on auprès de la marque.

« Ce changement va bien au-delà d’une simple mise à jour esthétique. Il témoigne de notre volonté de consolider notre positionnement pour mieux servir, durablement, l’Afrique », souligne Brahim Laroui, Directeur Général de Lesieur Cristal.

Cette transition s’inscrit dans un engagement plus large en faveur du développement durable et du bien-être du continent, affirme la même source. À travers ses filiales en Tunisie et au Sénégal, et avec le soutien d’AVRIL, son actionnaire majoritaire, le groupe vise à contribuer au développement local et au renforcement des capacités des communautés.

Cette évolution renforce ainsi la présence de Lesieur Cristal en Afrique, en tant que partenaire de développement pour le continent.

Fondé il y a plus de 80 ans, Lesieur Cristal joue un rôle important dans l’industrie agroalimentaire au Maroc, participant à la modernisation des filières oléicole et oléagineuse. Exportant vers 40 pays à travers le monde, dont 22 en Afrique, l’entreprise emploie plus de 1700 collaborateurs entre le Maroc, la Tunisie et le Sénégal, et œuvre pour une agriculture respectueuse de l’environnement et le développement des filières locales.

Partagez cet article :