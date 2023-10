Une étude sur l’impact environnemental et social du projet « Accélérer le développement de l’économie bleue au Royaume du Maroc » financé par la Banque mondiale (BM), a été menée par le ministère de l’Économie et des Finances.

Cette étude a pour objectifs principaux d’évaluer de manière préalable les répercussions éventuelles, directs et indirects du Projet sur l’environnement physique, naturel et humain, proposer des mesures d’atténuation des répercussions négatives, mettre en valeur les répercussions positives et informer les parties prenantes sur les impacts du Projet, précise-t-on dans cette étude, publiée sur le portail électronique du ministère.

« Le Projet n’est pas assujetti à une étude d’impact environnemental et social (EIES) au sens de la législation et réglementation nationales en matière d’études d’impact sur l’environnement, mais la présente EIES, a été élaborée pour se conformer aux exigences de la Banque mondiale, bailleur de fonds du Projet, notamment pour se conformer aux dispositions du Plan d’Engagement et Social (PEES) préalablement élaboré et annexé à l’Accord de subvention entre la Banque mondiale et le Royaume du Maroc », explique la même source.

L’étude souligne ainsi que tous les impacts négatifs sont « uniquement indirects et minimes », et qu’il n’y a pas d’ »impacts négatifs directs », précisant que les activités du Projet se limitent à des études, formations et accompagnement et n’impliquent aucune intervention physique, aucune activité de travaux de génie civil ou d’autres activités entraînant des modifications de l’environnement.

En outre, les activités du Projet n’envisagent aucune acquisition de terres et ne causeront pas de restrictions à l’utilisation de terres ni de réinstallation involontaire, poursuit le document, notant que les impacts positifs du Projet sont « prédominants », dont la promotion de la biodiversité marine, le renforcement de l’équité entre les sexes et l’inclusion des jeunes et des femmes dans le tourisme et la pêche.

L’étude présente, selon le ministère, un Plan d’atténuation, de bonification, d’accompagnement ou de renforcement des capacités.

« Les mesures proposées dans ce plan signifient tout dispositif, action ou organisation, dont l’objectif est d’atténuer un impact lorsqu’il est négatif ou d’amplifier quand l’impact est positif. L’EIES présente également un Plan de suivi, permettant de suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées tout en restant cohérent avec le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES), élaboré préalablement pour le Projet », explique la même source.

Afin de soutenir le développement de l’économie bleue, le Maroc a décidé de s’engager dans un partenariat avec la BM à travers un Programme Pour Résultats (PPR), un des instruments de financement de la Banque. Le PPR Economie bleue, a pour but d’établir les bases du programme national et de développer l’économie bleue par le renforcement des cadres institutionnels du Maroc pour avancer le développement durable des zones côtières et marines.

LNT avec MAP

