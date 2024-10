Une délégation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a entamé, lundi, une tournée au Québec pour explorer les opportunités de renforcement des liens économiques entre le Maroc et la province canadienne.

Conduite par le président de la CGEM, Chakib Alj, la délégation va rencontrer des acteurs économiques et visiter des entreprises opérant notamment dans les secteurs de l’aéronautique, de l’agroalimentaire et de l’intelligence artificielle.

Co-organisée par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et la CGEM, la mission fait suite à une entente conclue entre les deux parties en mai dernier à Casablanca, en vue de raffermir les liens d’affaires entre le Québec et le Maroc.

« En termes de relations commerciales entre le Québec et le Maroc, nous sommes encore loin d’avoir atteint notre plein potentiel. La venue de ces entrepreneurs marocains et leur enthousiasme démontrent un intérêt commun à faire évoluer la situation et à accroître nos échanges », a souligné Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ, cité dans un communiqué publié à cette occasion. Le programme de la mission prévoit notamment une visite des installations de Bombardier, du Port de Québec, et de l’entreprise Optel, ainsi qu’une escale à Sherbrooke pour découvrir la zone quantique.

« La mission de la CGEM dans la région du Québec est une première étape dans le cadre des actions que nous menons pour renforcer davantage les liens économiques entre le Maroc et le Canada », a indiqué, de son côté, M. Alj.

À travers cette mission, « nous ambitionnons de créer des synergies commerciales et d’investissement, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’aéronautique et des nouvelles technologies, en favorisant une meilleure connaissance du climat des affaires au Maroc, des avancées réalisées et des nombreuses opportunités qu’offre notre pays, notamment vers le marché africain », a-t-il précisé. Une mission du CPQ au Maroc est envisagée en 2025 pour « poursuivre les initiatives de coopération économique », indique le communiqué.

LNT avec Map

