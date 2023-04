Le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président du Sénat canadien, George F. Furey, actuellement en visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Cette visite a été l’occasion pour les deux parties de mener des entretiens fructueux, qui ont porté sur la qualité des relations maroco-canadiennes et des moyens de les promouvoir dans divers domaines, notamment par la revitalisation de l’action parlementaire commune, a indiqué un communiqué de la Chambre des Conseillers.

Après avoir donné des explications sur le système parlementaire marocain et le rôle de la Chambre des conseillers dans la consécration de l’édifice institutionnel, M. Mayara a souligné l’importance des relations politiques entre les deux pays, qui remontent à 1962.

Il a, dans ce cadre, exprimé son aspiration à davantage de coopération parlementaire entre la Chambre des Conseillers et le Sénat canadien, à travers l’activation des groupes d’amitié et de coopération, dans les deux instances, par l’échange d’expériences et d’expertises dans des domaines d’intérêt commun.

Le président de la Chambre des Conseillers a mis en avant la coordination entre le Maroc et le Canada, dans les foras régionaux et internationaux, la lutte contre le terrorisme et le changement climatique, ainsi que les liens économiques et les échanges commerciaux qui sont en croissance continue, soulignant dans ce sens, qu’il existe de réelles opportunités pour développer ces relations, notamment dans les domaines des phosphates, de l’agriculture, de la pêche, du tourisme et des énergies renouvelables.

M. Mayara a exprimé la disposition de la Chambre des Conseillers à accompagner efficacement les efforts gouvernementaux visant à développer et à renforcer le développement positif du volet économico-commercial dans les relations bilatérales, au regard de sa structure, qui connaît une présence effective d’entrepreneurs et d’hommes d’affaires. Il a également relevé l’importance de mettre en avant le soutien parlementaire nécessaire à l’établissement d’une zone de libre-échange entre les deux pays amis, mettant l’accent sur la nécessité de renforcer les relations dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la culture.

Dans le même contexte, M. Mayara a salué l’intégration de la communauté marocaine au sein de la société canadienne ainsi que son rôle dans le développement économique et social de ce pays ami.

De son côté, le président du Sénat canadien a salué les bonnes relations établies depuis plus de soixante ans entre les deux pays, affirmant que le Canada attache une importance particulière au développement de ces relations dans tous les domaines qui associent ces deux pays alliés. Il souligné l’importance de renforcer les dialogues bilatéraux et d’intensifier les échanges de visites parlementaires afin d’explorer de nouvelles opportunités de coopération bilatérale, notamment dans les domaines commercial et économique et des échanges scientifiques et culturels.

LNT avec MAP

