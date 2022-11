A l’occasion de la coupe du monde Qatar 2022 et dans un esprit qui allie sport, art, culture et solidarité, Hyundai a lancé un concours pour collecter les meilleurs messages d’encouragements, pour l’Équipe Nationale marocaine de Football, partagés par des internautes pour les immortaliser dans une énorme œuvre street art.

Le 1er novembre, la fresque collaborative Hyundai réalisée par l’artiste Hassan Fayz, a été dévoilée, en avant-première, au Showroom de Hyundai à Casablanca.

Après avoir reçu plus de 4000 messages sur tous les canaux digitaux, 100 heureux gagnants ont été sélectionnés pour voir leurs messages affichés sur cette fresque qui sera déclinée en affichage dans les 4 coins du Maroc.

Cette œuvre street art est un témoignage du soutien de la marque Hyundai et surtout des Marocains à l’équipe nationale de football, et porte les messages d’encouragements et d’amour des fans marocains qui supportent, à travers leurs mots et pensées, la participation de l’équipe marocaine à l’un des rendez-vous les plus emblématiques du football dans le monde, affirme-t-on auprès de Hyundai.

Pour porter ces messages encore plus loin, la campagne Coupe du Monde, initiée et réalisée par Hyundai, a créé sa propre équipe, composée de cinq influenceurs : Rabii Skalli, Yassar, Loubna Jaouhari, Meryam Kadmiri, Chouaib Khouili, en plus de la star du Football, l’ex-joueur national Jaouad Zaïri.

Il est à préciser que Hyundai, est le transporteur officiel de l’équipe nationale pour la coupe du monde Qatar 2022.

AL

Partagez cet article :