L’école La Plume Casablanca s’est faite remarquer lors de la 9ème édition du Concours National de Lecture, qui s’est déroulée ce dimanche 11 juin 2023 au Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) à Rabat. Cette victoire témoigne des efforts continus déployés par l’établissement pour encourager le plaisir de la lecture chez ses apprenants, se félicite l’établissement dans un communiqué.

Parmi 1200 participants venant de tout le pays, la première place a été décrochée par Aya Somas, élève à l’école La Plume Casablanca, fruit d’une interprétation captivante d’un roman fantastique. Son amour pour la lecture et sa détermination inébranlable ont été les principaux facteurs contribuant à son succès remarquable.

Le « Concours National de Lecture » est reconnu pour son niveau de compétition élevé, mettant en valeur les compétences de lecture, la compréhension et l’expression orale des participants. Aya Somas, la gagnante de la catégorie « Primaire-Français » a non seulement démontré une compréhension profonde du texte, mais a également su captiver les membres du jury grâce à sa diction claire, sa voix expressive et son talent inné pour donner vie aux personnages.

En plus de cette victoire, l’école La Plume Casablanca s’est également distinguée cette année en remportant le premier prix régional dans plusieurs autres concours prestigieux, notamment :

Le Concours du Théâtre Scolaire en Français, organisé par la Direction Régionale du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports de la préfecture du district d’Aïn Chock.

Le Concours « KIDS TALK », organisé par la Direction Régionale du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports de la préfecture du district d’Aïn Chock.

Le Projet national de lecture, catégorie « L’élève instruit », organisé par le Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports.

« Nous sommes extrêmement fiers des réalisations de nos élèves dans ces concours. Ces multiples succès témoignent de la diversité des talents présents à l’école La Plume, ainsi que de l’engagement continu de notre équipe éducative à fournir une éducation de qualité et à développer le potentiel de chaque élève. Nous nous efforçons de créer un environnement d’apprentissage stimulant, propice à l’épanouissement académique et artistique de chacun de nos élèves », a déclaré M. Abdelaziz Bouali, le Directeur Pédagogique de l’école La Plume Casablanca.

