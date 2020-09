PARTAGER Une édition virtuelle pour le Festival national de l’Aita de Safi

Suite au contexte actuel marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus, la Direction provinciale du ministère de la culture à Safi et Youssoufia a annoncé l’organisation de la 19è édition du Festival national de l’art de l’Aita dans une forme virtuelle.

Organisé du 16 au 20 septembre prochain, sous le thème « Pour une nouvelle dynamique », cette édition sera retransmise via les réseaux sociaux et la plateforme interactive « Youtube » à travers les pages officielles de la Direction régionale de la culture et de la Direction provinciale de la culture à Safi.

Le programme de ce festival comporte, en plus de concert à distance, une conférence scientifique, plusieurs activités, dont un Master-Class tout au long du festival, etc.