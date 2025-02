La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a indiqué, mercredi à Salé, que son département a multiplié le nombre des licences accordées pour la réalisation de projets d’énergie renouvelable ainsi que le volume des investissements dans le secteur.

Invitée à une rencontre/débat à la Fondation Lafqui Titouani sur les défis de la transition énergétique et du développement durable, Mme Benali a indiqué que son ministère a, dès la première année du mandat gouvernemental, multiplié annuellement par 15 le nombre des licences de projets de d’énergie renouvelable, et porté de 1,5 milliard de dirhams (MMDH) annuels à 6 MMDH les investissements dans ce secteur entre 2023 et 2024.

Elle a souligné que le secteur a réalisé un saut qualitatif en matière de créations d’emplois, en multipliant par 11 leur taux dans le secteur des énergies renouvelables, alors que les investissements dans le réseau électrique ont vu leur volume se multiplier par 5, avec une croissance importante.

Concernant les hydrocarbures, Mme Benali a relevé que son département a œuvré à multiplier les investissements dans ce secteur à travers la mise en œuvre des recommandations du Conseil de la Concurrence, notamment en portant le nombre de distributeurs de 19 à 35 et en créant 600 nouvelles stations-service, ce qui a permis de créer 3.500 emplois.

Par ailleurs, elle a mis l’accent sur la nécessité d’adopter des réformes profondes dans tous les secteurs afin de relever les différents défis économiques et sociaux, notant que le gouvernement s’emploie à consolider les acquis réalisés durant les trois dernières années et à surmonter les dysfonctionnements dans un certain nombre de secteurs.

La ministre a, dans ce sens, estimé que le renforcement de la confiance dans l’action politique représente un pilier essentiel pour le succès des réformes futures, mettant en avant l’importance de conjuguer les efforts pour réaliser les objectifs de développement et renforcer la stabilité économique et sociale du Royaume.

Elle a en outre évoqué les défis futurs du Royaume, notamment les préparatifs pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et du Mondial 2030, ainsi que les grandes initiatives économiques et géopolitiques portées par le Maroc, à l’instar du projet Gazoduc africain atlantique et l’Initiative Royale Atlantique.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme « La politique autrement », organisé par la fondation Lafqui Titouani dans le but d’engager le débat autour de questions d’actualité avec des personnalités issues des mondes de la politique, de l’économie et de la société civile. Ce programme entend aussi enclencher la réflexion autour de nouvelles approches pour aborder et pratiquer la politique au Maroc.

LNT avec Map

