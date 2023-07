Nespresso lance la collection estivale « Californian Dreams » inspirée du rêve californien, offrant aux amoureux du café une expérience rafraîchissante avec une gamme de cafés conçus pour être dégustés froids ou avec de la glace.

La collection rend hommage à un style de vie artistique, expressif et actif, permettant aux consommateurs de s’évader où qu’ils soient.

Un café frais et rafraîchissant avec une touche de vitalité

Au centre de la gamme originale, le café aromatisé Coconut Flavour Over Ice, très apprécié des consommateurs, fait son grand retour cet été. En outre, les amateurs de café peuvent continuer à déguster Freddo Delicato et FreddoIntenso, qui font partie de la gamme Barista Creations for Ice de Nespresso.

Une série d’accessoires d’inspiration californienne complètent la collection, tandis que les nouvelles machines Vertuo Pop ajoutent une touche de style à la préparation du café.

La collection estivale sera disponible en ligne et dans les boutiques Nespresso à partir du 3 juillet 2023, pour une durée limitée.

Partagez cet article :