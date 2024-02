Tout le monde de l’assurance marocaine était réuni jeudi 15 mars 2024 en début de soirée pour la 2ème édition des Trophées de l’Assurance, création de François-Olivier Edime, fondateur de 212Assurances.com.

Cette année, la présidente du jury était Nezha Hayat, ex-directrice de réaction du groupe Ecomedias, qui n’a pas manqué de souligner le rythme de développement impressionnant du secteur de l’assurance au Maroc, elle qui a vécu la période « sans foi ni loi » des années 70 et 80, relevant que sa croissance sur les dernières années est constamment supérieure à celle du PIB marocain.

Chakib Abouzaid, secrétaire Général de l’Union Générale des Assurances Arabes (GAIF), dans un message pré-enregistré, a pour sa part insisté sur l’importance de l’inclusion financière dans le développement du secteur, ainsi que de la digitalisation, qui en est l’appui principal. Il a également noté que tous les projets et produits ayant soumissionné au concours intégraient ces deux éléments. Rappelons que le taux de pénétration de l’assurance au Maroc reste encore faible, d’où l’importance de l’inclusion financière.

Le reste du jury était composé de Kamal Taibi, fondateur et CEO de Stratëus Group, Adil Hlimi, rédacteur en chef de Boursenews du groupe Finances News, Youssef Harouchi, dirigeant du cercle de l’innovation et fondateur de Conexis, et Amina Bouras, Data Actuaire à Paris et membre de l’association InsurAngels.

Voici la liste des gagnants :

Grands Comptes :

Sanlam

Axa

Allianz

CAT Assurance et Réassurance

La Marocaine Vie

Africa First Assist

Comptes marché :

AFMA

Epega

ASK Assurance

Vidal Assurance

Geoso

Veosmart

Expertoo

EBM Solutions

Institutionnels:

FMA

ACAPS

CNSS

FSEC

FNACAM

L’enthousiasme des organisateurs comme des participants, ainsi que la qualité et la pertinence des contributions, laisse penser que ces Trophées, s’ils n’en sont qu’à leur 2ème édition, sont bien partis pour s’inscrire durablement dans le paysage de l’assurance au Maroc.

À l’occasion de cette soirée de remise des trophées, M. Olivier Montin, président d’InsurAngels, accompagnée de Mme Amina Bouras, a présenté l’association, qui compte débuter ses activités au Maroc. Elle fonctionne de manière similaire aux classiques business angels, mais elle est entièrement dédiée à l’écosystème des assurances. Il s’agit donc du financement et de l’accompagnement de jeunes porteurs de projets par des experts du secteur, et le projet semble déjà susciter l’intérêt de plusieurs acteurs marocains de l’assurance qui étaient présents dans la salle.

