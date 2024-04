Sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, la 10ème édition du Rendez-vous de Casablanca de l’Assurance s’est déroulée avec succès les 17 et 18 avril 2024. Cette plateforme cruciale pour le débat, l’échange et le réseautage a attiré plus de 1000 participants de 40 nationalités, incluant plus de 600 professionnels marocains du secteur de l’assurance.

Au cours de cet événement, des discussions avancées ont été menées sur l’assurance dans le contexte d’incertitudes croissantes et de risques émergents. La manifestation a également été marquée par la signature d’une convention technique entre la Fédération Marocaine de l’Assurance et l’Emirates Insurance Association, visant à renforcer les compétences, les échanges et d’autres initiatives bénéfiques pour l’industrie de l’assurance dans les deux pays.

Le président de la Fédération Marocaine de l’Assurance a mis en lumière la nécessité d’adapter et de renforcer les réseaux d’agents et de courtiers, ainsi que d’élargir les offres des banques et d’explorer de nouveaux canaux de distribution. Par ailleurs, M. Abderrahim CHAFFAI, président de l’ACAPS, a souligné l’importance de la digitalisation pour les assureurs tout en restant prudent face aux risques de cybersécurité associés, mentionnant un projet d’instruction pour un système de cybersécurité efficace.

Cet événement a également mis en avant les accomplissements des Émirats Arabes Unis dans le domaine de l’assurance, couronnés par la signature de la convention susmentionnée qui favorisera les formations professionnelles et les échanges pour améliorer l’industrie de l’assurance au Maroc et aux Émirats Arabes Unis.

Partagez cet article :