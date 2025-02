Après avoir marqué les esprits avec The Moroccan Castle Trilogy et Matha’s Dolls, le studio marocain AJB Games Studio développe Uncursed est un jeu vidéo pour PC qui se distingue par son approche narrative immersive et sa qualité de conception.

Ce projet souligne les progrès réalisés par les studios de développement locaux et marque une étape dans la reconnaissance du Maroc sur la scène internationale du jeu vidéo. La version complète est sortie le 20 février 2025 sur Steam.

Dans Uncursed, le joueur incarne un personnage qui revient dans la maison de sa grand-mère après sa mystérieuse disparition. Il se retrouve confronté à des phénomènes paranormaux et doit résoudre des énigmes, interagir avec son environnement et prendre des décisions déterminantes qui influenceront l’issue du jeu.

L’objectif principal est de percer le mystère de cette disparition. La version démo a rencontré un succès notable dès sa sortie, avec plus de 2 400 téléchargements sur Itch.io en cinq jours et une 8ᵉ place parmi les meilleurs jeux de la plateforme.

Sur Steam, la démo a généré plus de 16 000 téléchargements, augmentant l’anticipation pour la sortie complète. Uncursed sera lancé en anglais, avec des mises à jour futures pour ajouter neuf autres langues : espagnol, arabe, japonais, allemand, portugais, italien, chinois, coréen et russe.

Le jeu propose deux fins possibles, en fonction des choix du joueur : une fin normale, obtenue en réussissant toutes les missions et énigmes, et une fin de l’occasion manquée, qui survient si certains détails cruciaux sont négligés, modifiant ainsi le déroulement de l’histoire.

Partagez cet article :