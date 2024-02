Le responsable des politiques législatives et de gouvernance au Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Remy Sietchiping, a salué, mercredi à Benguerir, les indicateurs positifs réalisés dans le domaine de l’urbanisme au Maroc.

Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation à une séance sur « Les manifestations des transitions dans le domaine de l’urbanisme », organisée dans le cadre de la quatrième session de la « Semaine des sciences » à l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir, M. Sitchiping s’est félicité des indicateurs que connaît l’urbanisme au Maroc, les qualifiant de « très positifs et censés assurer une transformation (dans ce domaine, ndlr) qui permettra d’améliorer les conditions générales ».

Ces indicateurs sont dus aux capacités et politiques orientées vers des secteurs tels que l’énergie et le dessalement de l’eau, a expliqué le responsable à ONU-Habitat, une agence onusienne basée à Nairobi, au Kenya.

Les aspects culturels et les activités sportives qui véhiculent une image « merveilleuse » sur le Royaume revêtent aussi une grande importance, a-t-il ajouté.

Après avoir appelé à consolider ces acquis à travers des formules et des acteurs multiformes en vue de réussir le processus des transitions au Maroc, M. Sietchiping a souligné la pertinence du choix des « transitions » comme thème de la quatrième édition de la Semaine des sciences.

« Aujourd’hui, nous vivons au rythme de transitions qui se prolongent dans le temps et nous n’avons pas encore gagné le pari, étant donné qu’il s’agit d’un processus qui doit toujours être soutenu », a-t-il déclaré.

La quatrième édition de la « Semaine des sciences », organisée par l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir jusqu’au 16 février, est l’occasion de faire le point sur les dernières évolutions et connaissances scientifiques dans le domaine des « transitions » et d’attirer l’attention sur des sujets essentiels, tels que la transition énergétique ainsi que les transitions économiques, financières et climatiques.

Ce rendez-vous scientifique annuel, marqué par la participation d’éminentes personnalités, se veut l’opportunité de se rencontrer, d’interagir et de célébrer collectivement les progrès réalisés dans des domaines spécifiques, à l’instar des sessions précédentes qui traitaient de sujets tels que le « transhumanisme » et « la complexité ».

LNT avec Map

Partagez cet article :