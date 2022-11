En marge de la COP27, une équipe dirigée par des Marocains a lancé le premier think-tank indépendant sur le climat en Afrique du Nord. Le groupe de réflexion, une organisation non gouvernementale à but non lucratif avec une approche basée sur la recherche, sera lancé à la conférence sur le climat des Nations Unies à Charm el-Cheikh.

L’organisation, appelée « Initiative Imal pour le climat et le développement » ou « IMAL », tire son nom du mot pour « futur » en tamazight. L’entité vise à apporter une perspective africaine, arabe et méditerranéenne à son travail sur l’action climatique et le développement durable, explique l’organisation dans son communié. L’Initiative vise à soutenir les pays africains et arabes dans leur transition vers une économie verte ainsi qu’une résilience multidimensionnelle, en portant une attention particulière aux questions transversales de financement et d’investissement ainsi que de diplomatie et de coopération, affirme la même source.

L’équipe fondatrice du think-tank a réussi à collecter une subvention pour soutenir son travail initial par l’une des fondations philanthropiques de la famille Rockefeller. Cette équipe fondatrice rassemble d’anciens responsables qui ont fait partie de la présidence marocaine de la COP22 ainsi que des Marocains qui ont travaillé à l’international dans des rôles de coopération climatique ou dans les réseaux de la société civile axés sur le climat.

En tant que think-tank, l’Initiative s’engage dans la recherche, fournissant des conseils stratégiques et une expertise technique principalement aux décideurs politiques et à la société civile de la région, tout en engageant différentes parties prenantes et en amplifiant les perspectives régionales à l’échelle internationale. L’organisation recrute des chercheurs spécialisés en début de carrière qui seront basés dans son bureau à Rabat, au Maroc.

