Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (France) ont signé, mardi, un plan d’action commun pour la période 2021-2022, et ce dans le cadre de la coopération décentralisée liant les deux parties depuis 2002.

Selon un communiqué du Conseil, ce plan a été signé lors d’une réunion virtuelle entre les présidents des deux régions, Mme Fatima Hassani et M. Renaud Muselier, en présence du Consul général du Maroc à Marseille, Saïd Bakhkhar.

Cette rencontre a été une occasion pour mettre en exergue la solidité des relations maroco-françaises dans les différents domaines économique, culturel et environnemental, qui se reflète à travers la coopération décentralisée singulière entre les conseils des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et de Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« La coopération conjointe entre les deux conseils, qui dure depuis près de deux décennies, porte sur les différents domaines de développement vitaux, en particulier celui de l’environnement et du climat », a souligné Mme Hassani, citée dans le communiqué, soulignant que cette coopération s’est étendue à plusieurs autres domaines, tels que l’économie sociale et solidaire, le patrimoine et la culture, le changement climatique et les questions liées à la jeunesse et au renforcement des capacités des élus des deux régions.

Mme Hassani a affirmé la volonté de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima de faire avancer la coopération et le partenariat fructueux avec son homologue française.

Pour sa part, M. Muselier a affirmé que la coopération entre les deux régions constitue « un modèle à suivre au niveau international et euro-méditerranéen », exprimant son optimisme quant à l’avenir de cette coopération exemplaire, à la lumière de la volonté des responsables des deux conseils de la renforcer davantage, en faisant preuve d’un engagement ferme pour mettre en oeuvre les dispositions de tous les accords conclus entre les deux parties depuis vingt ans.

Il a tenu ainsi à féliciter le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour avoir réussi à décrocher le financement de l’Union européenne (UE) au projet « Services pour l’énergie et le climat », avec une enveloppe financière de 35 millions de dirhams, notant que ce projet représente « l’un des fruits de ce partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée ».

De son côté, M. Bakhkhar s’est félicité de la signature du plan d’action 2021-2022 entre les conseils des deux régions, qui contribuera au renforcement de la coopération conjointe entre les deux parties, soulignant que cette coopération exemplaire constitue un acquis important pour les deux régions.

