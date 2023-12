Dans le cadre de la dynamique initiée par le « Fonds Innov Invest (FII) », TAMWILCOM, en collaboration avec la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale et institution majeure de développement pour le secteur privé dans les marchés émergents, annonce un partenariat pour développer un programme d’accélération pour les startups au Maroc. À cette fin, M. Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur Général de TAMWILCOM, et M. Xavier REILLE, Directeur de l’IFC pour le Maghreb et Djibouti, ont signé une convention de coopération ce mardi 19 septembre à Rabat. Cette collaboration vise à créer de nouveaux mécanismes de financement pour soutenir la croissance des startups marocaines et faciliter leur accès au capital.

La signature a eu lieu en présence de M. Jesko HENTSCHEL, Directeur de la Banque mondiale pour le Maghreb et Malte, et de M. Zakaria NACHID, représentant du Ministère de l’Économie et des Finances. M. ZANATI SERGHINI a exprimé que grâce à ce partenariat avec l’IFC, TAMWILCOM pourra améliorer le segment d’accélération, actuellement sous-développé, pour augmenter le nombre de startups capables de réaliser des levées de fonds pour leur développement futur.

M. Xavier REILLE a mis en avant l’importance d’un écosystème de startups robuste au Maroc, essentiel pour l’innovation et la compétitivité économique du pays. Il a souligné que ce partenariat entre TAMWILCOM et l’IFC renforcera cet écosystème, en particulier dans la phase d’amorçage, et s’inscrit dans la collaboration à long terme du Groupe de la Banque mondiale avec TAMWILCOM et le Fonds Innov Invest.

M. Jesko HENTSCHEL a également commenté que la Banque mondiale est enthousiaste à l’idée de cette nouvelle étape cruciale pour le renforcement d’un écosystème dynamique de startups au Maroc, un facteur clé pour une croissance plus inclusive et résiliente. Cette initiative, qui s’appuie sur le rôle du Fonds Innov Invest (un partenariat entre la Banque mondiale, le Ministère de l’Économie et des Finances et TAMWILCOM), soutenue par l’IFC, vise à faciliter la transition des startups vers le financement d’amorçage.

Ce partenariat stratégique apportera une valeur ajoutée significative à l’écosystème de l’entrepreneuriat innovant au Maroc, complétant ainsi les efforts du Fonds Innov Invest dans sa nouvelle édition, en se conformant aux meilleures pratiques et standards internationaux.

LNT avec CdP

